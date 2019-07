Wetenschap linkt extreem weer aan klimaatverandering

Gevolgen hitte

De hitte heeft wereldwijde gevolgen. Uit een rapport van de Wereld Gezondheidsorganisatie blijkt dat tijdens de Europese hittegolf in 2003, 70.000 mensen méér kwamen te overlijden dan in een dergelijke periode zonder hittegolven. In Rusland waren dit er 56.000 tijdens de hittegolf van 2010. In India werden tijdens de hittegolf in juni temperaturen boven de vijftig graden Celsius gemeten en overleden in elk geval honderd mensen.

Naast deze gevolgen voor de gezondheid van mensen, zijn er ook economische gevolgen. Zo voorspelt de International Labour Organization in een zeer recent onderzoek een verlies van 80 miljoen banen in 2030. Productiviteit neemt namelijk sterk af in situaties met een hoge luchtvochtigheid boven de 35 graden Celsius, hier zullen met name de armere regio's van de wereld onder lijden.