Rekenkamer: De Belastingdienst moet het nu echt eens goed gaan organiseren

Ouders zijn voor duizenden euro's benadeeld door de Belastingdienst. En het gaat misschien wel over duizenden mensen. Francine Giskes van de Algemene Rekenkamer is niet verbaasd. Het gaat er al jaren niet goed. "De Belastingdienst moet nu echt eens goed kijken naar de regelgeving en alles goed gaan organiseren", zegt ze.

De Algemene Rekenkamer onderzocht de problemen bij de Belastingdienst al meerdere keren. "Er is sprake van een giftig mengsel van rare dingen: een enorme dienst die in het leven is geroepen om geld binnen te halen, maar nu met toeslagen uitgaven moet doen. Dat is een andere tak van sport", zegt Giskes.

Vooral de door de Tweede Kamer opgelegde ingewikkelde wetgeving veroorzaakt problemen. "De druk van het parlement, maar ook de constructie van eerst betalen en dan controleren, maakt het ingewikkeld."

Twee lessen

De Algemene Rekenkamer trok al vaker aan de bel. Giskes: "Daar moet dan wel iets mee gebeuren. Maar als men wil vasthouden aan dit systeem, tja. We willen het toeslagensysteem op basis van voor-financiering, daar gaat heel veel fout en dan moet er worden teruggevorderd. En dat gebeurt dan weer ten onrechte."

Ze vindt dat de politiek en de Belastingdienst twee lessen moeten trekken. "We zeggen al jaren dat het met de interne coördinatie beter moet. Maar durf ook te kijken naar de regelgeving en zorg dat wat ze doen door de staatssecretaris goed wordt georganiseerd. Als het parlement iets wil, moet je eerst kijken of het wel kan."