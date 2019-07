IS-vrouw Xaviera S. wil snel terug naar Nederland, en dan?

Xaviera S. uit Apeldoorn reisde in 2014 naar Syrië en bewoog zich in hooggeplaatste kringen binnen IS, zo bleek bij haar arrestatie in Turkije in 2018. Ze werd toen samen met twaalf andere vermeende IS-strijders opgepakt. Eén daarvan was een voormalige minister van de terreurbeweging.

Maar volgens haar advocaat hoeven we weinig te vrezen van Xaviera. "Deze mevrouw heeft haar straf uitgezeten. Als vrouw mag je niet strijden in strijdgebied, dus zij heeft minder ellende veroorzaakt dan mannen."

Ook wijst Özdemir op ervaringen met andere teruggekeerde IS-vrouwen. "De vrouwen die zijn teruggekomen hebben geen problemen veroorzaakt. Die zijn in Nederland veroordeeld tot 1 tot 3 jaar cel. Die heeft Xaviera in Turkije al gekregen en uitgezeten. En de ervaring leert dat mensen die bewust terugkomen een weloverwogen keuze maken: ze willen hier weer iets van hun leven maken."

Terrorisme

Buitenlandse Zaken laat desgevraagd weten dat er nauw contact is met de Turkse autoriteiten. "Het is aan de lokale autoriteiten of en wanneer ze iemand uitzetten. Het hoger beroep loopt nog dus zij kan Turkije nu niet verlaten", zegt een woordvoerder van het ministerie.

Op zit moment zijn er voor zover bekend bij Buitenlandse Zaken ongeveer zeventig Nederlandse gedetineerden in Turkije. "Zo'n 10 procent van hen zit vast wegens terrorisme."