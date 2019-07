'WK Oranjevrouwen is beslissende zetje voor volwaardige eredivisie'

Maar hoe hou je na dit WK de aandacht voor het vrouwenvoetbal vast? Dat is volgens de sportmarketeer een belangrijke taak voor de KNVB. "De financiën die nu worden gegenereerd in Frankrijk moeten gebruikt worden om de eredivisie impuls te geven. Media-exposure is ook heel belangrijk. De populariteit is nu immens, maar er zijn te weinig teams en is te weinig media-aandacht. Ook spelen de sterren niet in Nederland: 17 speelsters spelen in het buitenland."

Hij noemt het een gat in het Nederlandse vrouwenvoetbal. "Er moet veel geld naar de opleiding, een aantal grote eredivisieclubs doen nog niks met vrouwenvoetbal. Daar moet verandering in komen. Want deze sport is nu echt volwassen aan het worden."