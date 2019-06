Helft oudere leraren wil eerder stoppen met werken

Ruim de helft van alle leraren ouder dan 57 verwacht eerder dan de AOW-gerechtigde leeftijd met pensioen te gaan. Dat zegt de Algemene Onderwijsbond op basis van een onderzoek onder leden die vóór 1962 geboren zijn. Het onderzoek is gedaan in het kader van het lerarentekort.

In het basisonderwijs en voortgezet onderwijs wil 56 procent eerder stoppen met werken. In het mbo is dat 53 procent van de ondervraagden.

Ouderenregeling

Voorzitter Liesbeth Verheggen van de Algemene Onderwijsbond is niet verbaasd over de nieuwe cijfers. "Wij krijgen van onze leden terug dat ze gewoon tegen de tijd dat ze met pensioen zouden gaan eigenlijk al opgebrand zijn."

Er zijn mogelijkheden om het werk te verlichten zoals een ouderenregeling, maar het is niet gelukt die op te nemen in de cao. "Op veel scholen ontbreekt een goed personeelsbeleid", zegt Verheggen.