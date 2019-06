De Nederlandse economie was voor vijf procent afhankelijk van slavernij

Het is voor het eerst dat het aandeel van de slavernij in de Nederlandse economie in het tweede deel van de achttiende eeuw systematisch is berekend. Historici Pepijn Brandon en Ulbe Bosma deden vijf jaar onderzoek, onder meer door documenten van slavenhouders na te pluizen. Brandon: "Zo lazen we dat een anonieme regent van Amsterdam destijds de schatting maakte dat er geen Amsterdammer was die niet een stuk brood verdiende aan de slavernij."

Dwang en geweld

Historicus en slavernij-deskundige Piet Emmer is vol lof over het onderzoek. "Uitstekend uitgevoerd, heel zorgvuldig opgebouwd. Die ruim vijf procent in 1770 is geweldig goed onderbouwd en zal lang staan."

Toch is hij niet erg onder de indruk van de conclusie. "95 procent had er dus niets mee te maken. Ik zou zeggen, die 95 procent is de kurk waarop de Nederlandse economie in 1770 drijft en niet die vijf procent."

Hoe dan ook draagt het onderzoek bij aan de discussie over ons slavernijverleden. En daarmee is onderzoeker Brandon tevreden. "Slavernij is natuurlijk een heel belangrijk thema in de Nederlandse geschiedenis. Het is verbonden aan allerlei grote problemen. Aan dwang, aan geweld."

"Het was een heel hard systeem waar op mensenlevens niet echt werd gelet", zegt Emmer. Gedegen onderzoek over het thema is belangrijk, vindt ook hij. "Wat mij interesseert is: hoe komt het dat mensen dit systeem in die tijd accepteerden en lieten bestaan."

Brandon: "Als onderzoeker gaan we er niet over hoe het publieke debat wordt gevoerd. We gaan niet over de politieke consequenties; onze taak als wetenschappers is het aandragen van gedegen feitenmateriaal op basis waarvan die discussie dan gevoerd kan worden. En dat hebben we met dit onderzoek gedaan."