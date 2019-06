NCTV-waarschuwing voor eco-protesten verbaast klimaatactivisten

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) signaleert vandaag in zijn nieuwste 'Dreigingsbeeld Terrorisme' een nieuw risico: eco-protest en klimaatactivisme. Organisaties die niet met terrorisme of geweld in verband gebracht worden, maar zich volgens de NCTV wel begeven op het snijvlak van activisme en extremisme. Volgens de NCTV is dit activisme de laatste maanden verhard.

Een opvallende nieuwe groep binnen de Nederlandse milieu-activistische scene is volgens de coördinator bijvoorbeeld 'Extinction Rebellion'. Deze activistische groepering, oorspronkelijk Brits maar sinds december ook in Nederland vertegenwoordigd, roept op tot burgerlijke ongehoorzaamheid, maar keert zich expliciet tegen geweld. De groep is vooral gericht op het genereren van zoveel mogelijk media aandacht door aansprekende protestacties.

Niet rebelleren

Egbert Born is van 'Extinction Rebellion'. Hij vindt het merkwaardig dat zijn organisatie wordt genoemd. "We zijn een groep van veelal jonge mensen die bezorgd zijn over het klimaat en over de toekomst. En tja, dan is het wel belangrijk dat de overheid juist daar de aandacht op richt om daar meer aan te doen, in plaats van ons in dit soort rapporten te benoemen."

"We dragen overal uit dat we een geweldloze beweging zijn en ook een open beweging, daarom sta ik Nieuwsuur ook te woord", zegt Born, die vindt dat de groep niet in het dreigingsbeeld thuishoort. "De meeste mensen die aangesloten zijn, zijn hoogopgeleide jonge mensen die heel goed weten wat klimaatverandering is en die gewoon vanuit een stukje wanhoop nadenken en zien dat de regering gewoon veel te weinig doet."

Op de website staat dat 'Extinction Rebellion' in opstand wil komen tegen de Nederlandse overheid, maar Born nuanceert. "Het is natuurlijk niet zo dat het ons doel is om te rebelleren, ons doel is om een goed klimaatbeleid te krijgen."