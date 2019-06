Verplicht verzekeren zzp'ers: eerder geprobeerd en nog steeds omstreden

Nu werkgevers en vakbondsleden groen licht hebben gegeven, is het zeker: er komt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Komend jaar moeten sociale partners en zzp-organisaties met een voorstel komen. Voorzitter van ZZP Nederland Maarten Post hoopt dat men lessen trekt uit het verleden. Want er was eerder een verplichte verzekering. Maar die was erg impopulair en werd dan ook snel weer afgeschaft.

Van 1998 tot 2004 verzekerde de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) namelijk alle zelfstandigen in Nederland tegen arbeidsongeschiktheid. In 2018 keerde het UVW nog 10.803 WAZ-uitkeringen uit. "Als je ziet wat er nu in het principeakkoord staat, lijkt het alsof mensen een heel kort geheugen hebben", aldus Post.

Bezweken onder solidariteit

Emeritus hoogleraar Philip de Jong deed na de afschaffing van de WAZ onderzoek naar de wet. Maar al jaren daarvoor komt hij erachter dat de regeling niet functioneert. "Toen ik in 1999 zelfstandige werd, ben ik er keihard mee geconfronteerd: dit is een idiote regeling. Het was belachelijk duur", aldus De Jong.

Voor hem is het duidelijk: de WAZ bezweek onder haar solidariteit. "Wanneer je minder dan het minimumloon verdiende, betaalde je niks. Daarom was de premie van de zelfstandigen die wel genoeg verdienden heel hoog: al gauw 8 procent van het loon." Bij arbeidsongeschiktheid kon een zelfstandige echter niet rekenen op een riante uitkering, maar op slechts 70 procent van het minimumloon.

Hoe gaat dat straks met de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers. Onze duider Mathijs Bouman legt het uit.