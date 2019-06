De Nederlandse identiteit: welke rol speelt onze taal?

Als iets staat voor Nederland en de Nederlandse identiteit dan is het wel onze taal. Nederlanders houden van hun taal. Het levenslied trekt volle zalen en pleinen, Nederlandse schrijvers zijn geliefd. Het is dus opvallend dat Nederlanders tegelijkertijd zo nonchalant hun taal omspringen. Op universiteiten wordt meer en meer Engels gesproken. Bij gebrek aan belangstelling heeft de Vrije Universiteit in Amsterdam de studie Nederlands zelfs opgeheven.

Intussen raakt een nieuw soort Nederlands in zwang, met invloeden vanuit het Arabisch, Turks, Antilliaans en Surinaams. Deze straattaal klinkt allang niet meer alleen in de hiphop-muziek, maar wordt door jongeren in het hele land gesproken. Tot in Wassenaar aan toe, zoals je in onze reportage kunt zien.

Deze woensdag presenteert het Sociaal Cultureel Planbureau een groot onderzoek naar de Nederlandse identiteit. In de aanloop daarnaar is in Nieuwsuur een drieluik te zien over ditzelfde thema. Hieronder aflevering 1 over de Nederlandse taal.