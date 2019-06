Na diagnose dementie: blijf actief, vrijwilligerswerk heeft positief effect

Nieuw programma

Het vrijwilligerswerk is onderdeel van een nieuw programma en heet DemenTalent. Mensen met dementie worden gekoppeld aan vrijwilligerswerk op basis van hun talenten. Vaak is dit werk met de handen in de openlucht, met kinderen, in de dienstverlening en in het onderwijs.

Een ander deel van het programma is dat mantelzorgers gebruik kunnen maken van telefonische coaching of een online cursus kunnen volgen in het omgaan met de gevolgen van dementie en het goed voor zichzelf zorgen als mantelzorger.

Het onderzoek bekeek of dit individuele ondersteuningsprogramma toegevoegde waarde had, vergeleken met de al bestaande ondersteuning, die veel meer groepsgericht is.