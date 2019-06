'Haal alsjeblieft de IS-kinderen terug'

Jo Becker van Human Rights Watch pleit voor het terughalen van vooral de jongste kinderen. "Veel van deze kinderen zijn jonger dan 12 en vaak jonger dan 5 jaar oud. Hen bestempelen als tikkende tijdbommen is volkomen absurd. Als ze naar huis worden gebracht en opnieuw integreren, denk ik niet dat ze een risico vormen. Ze hebben weer een normaal leven nodig en de mogelijkheid om naar school te gaan."

Radicaliseren

Volgens Becker zijn er ongeveer duizend buitenlandse kinderen in Irak en maar liefst 29.000 in Syrië. "Die kinderen in Syrië komen in meerderheid uit Irak, 9000 kinderen komen uit zestig andere landen. Zij hebben niet voor IS gekozen, maar zijn met hun ouders meegenomen of er geboren."

Ze denkt dat het niet terughalen van de kinderen uit Irak en Syrië een veel groter risico is. "Daar zullen ze alleen maar verder achtergesteld raken en wellicht radicaliseren."

De omstandigheden in de kampen waar de kinderen verblijven zijn volgens Human Rights Watch verschrikkelijk. Het is er vies en overbevolkt. "Hoe langer deze kinderen wegkwijnen in deze kampen, hoe meer schade dat zal berokkenen aan hun psyche. Ze in deze kampen en gevangenissen laten, creëert meer en meer trauma's. Landen moeten dus snel handelen en hun onderdanen identificeren en hun terugkeer faciliteren", aldus Becker.