Conservatoren vatten duizenden jaren Nederland samen in 100 kaarten

De overstroming van Gelderland

Deze kaart laat de overstromingen van 1825 zien. Schokland was een heel arme vissersgemeenschap met zowel katholieken en protestanten. Het gevecht tegen het water in Nederland was al langer gaande. Deze overstromingen waren aan de Nederlanders zelf te wijten: er werd veel turf gestoken en dat leidde tot verzwakte dijken.

"Bijzonder is dat er om de slachtoffers te helpen een boek werd gemaakt, om met de opbrengst van de verkoop mensen te helpen. Later gebeurde dat ook weer na de ramp in 1953. Willem I gaf een ton om de slachtoffers te helpen", vertelt van Delft.

Storm: "Ik vind het interessant om te benadrukken dat oude kaarten weliswaar gedateerd zijn, maar ook het land laten zien zoals het er in zekere zin nu nog altijd is. Je kunt je met een kaart verplaatsen in de tijd van toen en dat spreekt tot de verbeelding. De eerste kaart waarin aanwijzingen staan voor fietsers stamt uit 1886 en heeft betrekking op Amsterdam. In de jaren 80 van negentiende eeuw klaagden mensen al over baldadige jeugd op fietsen. Dat zegt ook iets over continuïteit van dingen. Dat is verrassend."