Oogverblindende foto's van David LaChapelle zijn 'net een filmset'

Zoals bij veel foto's van LaChapelle lijkt het opgebouwd uit gephotoshopte elementen. "Dat is precies wat ik zojuist mensen in de galerie hoorde zeggen, maar er komt geen photoshop aan te pas", zegt Andreas Blühm. Als directeur van het Groninger Museum organiseerde hij vorig jaar een groot retrospectief over de kunstenaar. "Wat LaChapelle doet is pure ambacht. Hij heeft een weergaloze techniek en bouwt handmatig complete sets waar soms maanden aan wordt gewerkt. Alle negatieven zijn met de hand beschilderd en hij werkt vaak analoog. Mede daardoor is hij een van de grootste fotografen van nu, wereldwijd staat hij in de top tien."

Blühm kocht in 2018 het wandvullende werk 'Seismic Shift' aan, waarvan nu ook een afdruk in Galerie Reflex hangt. Het beeldt het Los Angeles County Museum of Art uit na een aardbeving en een overstroming. De kunstwerken hangen scheef, zijn gescheurd of drijven rond. Kenners zien meteen de nu treurig geknakte haai van Damien Hirst. Jeff Koons' 'Balloon Dog' dobbert hulpeloos rond. LaChapelles eigen werk hangt er ook.