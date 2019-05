'Sinds 2015 100 tot 200 miljoen euro fraude met wijkverpleging'

Budgetpolis

In het gesprek met Nieuwsuur ging Oomen ook in op de budgetpolissen die verzekeraars aanbieden. Bij een budgetpolis kan men alleen zorg krijgen van een beperkt aantal zorgaanbieders die een contract hebben met de betreffende zorgverzekeraar. DSW onderscheidt zich door juist geen budgetpolis aan te bieden. Volgens Chris Oomen ondermijnt deze polis de solidariteit in de zorg.

"Ik vind het een schande dat het er is. Het is natuurlijk duidelijk dat de budgetpolis geen cent bespaart in de gezondheidszorg. Doordat er een budgetpolis is, blijft de zorgvraag precies even groot. Maar de mensen die die budgetpolis hebben zijn wel veel goedkoper uit. Ja, dat betekent dat de rest dat betaalt. Dat is tegen de solidariteitsgedachte."

Oomen ziet dit als een vorm van 'individualisering op een collectief goed'. "We hebben allemaal wat aan een solidaire zorg, ook gezonde mensen. Als ze wat overkomt is die infrastructuur nodig. En laten we nou toch alsjeblieft blij zijn als je aan je eind van het leven kunt zeggen dat je veel meer aan premie betaald hebt dan aan zorg verbruikt hebt. Een groter geluk kun je niet hebben."

In een gesprek met Nieuwsuur blikte Oomen terug op zijn directeurschap (tekst gaat verder onder video):