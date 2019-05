Banken bezorgd over wankele jeugdzorginstellingen ondanks extra geld

Afbreukrisico

Sinds de zorg in 2015 naar gemeenten overging is er voor bestuurders veel veranderd, stelt hij vast. Ze moeten met veel meer verschillende partijen dan eerder onderhandelen. "Deze contracten zijn vaak per gemeente verschillend en worden meestal jaarlijks afgesloten worden. Dit complexe proces moeten worden gemanaged en dat vraagt om extra personeel. Zowel bij zorginstellingen als de gemeenten. Opgeteld, blijft er dus altijd minder geld voor de zorg over."

Probleem is ook dat echte financiële en bestuurlijke toppers zich nu liever niet branden aan de jeugdzorg. "Het afbreukrisico is hoog", aldus Van Schaik. "Niemand wil met een naam en toenaam in de krant als het toch misgaat en de instelling failliet gaat. Daarbij is de beloning voor zo'n risicovolle functie begrensd door de Wet Normering Topinkomens." Dit alles maakt dat het, volgens hem, steeds moeilijker wordt om toptalent naar de sector te lokken.