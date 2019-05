Duitse grenspolitie vangt zorgwekkend veel drugs uit Nederland

Aan de grens tussen Nederland en Duitsland is goed te zien dat Nederland een draaischijf is geworden voor de internationale drugscriminaliteit. Grote zorgen zijn er in Duitsland vooral over de enorme toename van de hoeveelheden harddrugs die vanuit Nederland naar Duitsland komen.

Het afgelopen jaar verdubbelde de hoeveelheid drugs die aan de grens tussen Nederland en de deelstaat Noordrijn-Westfalen werd onderschept. Voorheen vingen politie en douane aan dit stukje grens zo'n 250 kilo per jaar, nu is dat 500 kilo. De Duitse politievakbonden trekken aan de bel en hopen dat ook de Nederlanders meer mankracht gaan inzetten.

Thomas Mischke, vakbondsbestuurder voor de Bundespolizei bij de politievakbond BDK, vindt de ontwikkeling ernstig, vooral omdat er te weinig personeel is aan de grens om de drugsexport een halt toe te roepen. "Er gaat geen week voorbij of we hebben vangsten van meerdere kilo's. Bijzonder bezorgd ben ik over het feit dat ineens synthetische drugs, zoals crystal meth, die voorheen uit Oost-Europa kwamen, nu ook uit Nederland komen."