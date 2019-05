Het Eurovisie Songfestival naar Nederland: waar en hoe?

'De stad is de winnaar'

Bakker vertelt dat alle steden en regio's een voorstel mogen indienden bij de omroepen. Uiteindelijk beslissen de zij waar het gaat plaatsvinden.

"Als je het songfestival wil organiseren in jouw stad, moet je een goede locatie regelen en veel hotelkamers hebben. De stad waar het uiteindelijk gaat gebeuren is wel de winnaar. De stad krijgt veel goede publiciteit, veel toerisme en dat betekent inkomsten. Daar mag dan best een investering tegenover staan."

En volgens Bakker is het reëel om te denken aan zo'n twintig of dertig miljoen euro qua kosten voor de organisatie. "Zeker in een land als Nederland. Er staan ook inkomsten tegenover. Denk aan de kaartverkoop, de bijdrage van gaststad en de bijdragen van veertig deelnemende omroepen die allemaal bijdragen om mee te doen."