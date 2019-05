Hoe de man die vorig jaar werd weggestuurd, terugkeert bij Forum voor Democratie

Richtingenstrijd

Volgens kamp Baudet is er geen sprake van een richtingenstrijd. Terwijl we van anderen uit de partij juist het tegendeel horen, aldus politiek duider van Nieuwsuur Arjen Noorlander. Wat zeker is, is dat er veranderingen plaatsvinden in de partij. Terwijl Otten op een zijspoor wordt gezet, mogen De Haze Winkelman en zijn vrouw achter de schermen weer een belangrijke rol spelen in de partij.

De Haze Winkelman zegt dat er geen sprake is van een richtingenstrijd: "Ik zie dat heel anders. Ik denk dat er in het bestuur problemen waren vanwege het vertrouwen dat bestuurders in elkaar moeten hebben, dat is op een gegeven moment geschaad en daar is die richtingenstrijd helemaal niet relevant in geweest."