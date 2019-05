Extremisten zoeken en vinden een alternatief op 'alt-tech' websites

In de nasleep van Christchurch is er een grote toename van het aantal zoekacties naar onderwerpen als wit nationalisme", zegt Ross Frenett van het Britse Moonshot CVE dat strijdt tegen gewelddadig extremisme online. Hij adviseert overheden over de-radicalisering van gewelddadige extremisten en was gisteren op de top in Parijs. "Als extreem-rechtse uitingen op 8chan op dezelfde manier behandeld worden als jihadisme zou de site morgen uit de lucht worden gehaald."

Het herkennen van gewelddadig extremisme wordt volgens hem bemoeilijkt door het kwistig gebruik van ironie en zogenaamde 'memes' op de boards. Dat is internethumor die vaak alleen door insiders is te herkennen. Een bekend voorbeeld is de onschuldig ogende kikker Pepe, die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van de alt-right beweging.

Ook worden veel codes gebruikt, zoals het gebruik van drie haakjes om 'Joden' aan te duiden, bijvoorbeeld (((them))). Het werpt een barrière op voor normies en versterkt de groepsgeest. "Al is tachtig procent ironisch, het creëren van een ecosysteem waarin moord wordt gesteund en terroristen worden aangemoedigd is onacceptabel", aldus Frennet.