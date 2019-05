Staat het belang van Friese boeren een plan tegen verzakkende huizen in de weg?

"De deur gaat niet zo goed meer open want het huis is wat verzakt", zegt Ike Naafs. In haar huis komen steeds meer scheurtjes tevoorschijn. "We hebben de kelder al aan de muur moeten hangen omdat de bodem eronder weg is, en nu zijn er toch weer nieuwe scheuren", zegt ze met een lichte wanhoop in haar stem.

Ike en haar man Ben hebben al meerdere reparaties laten doen aan hun huis op het platteland in Friesland, en vrezen voor meer problemen. Ike: "Ik word soms 's nachts wakker en dan denk ik: hoe moet het nu verder?"

Bodem zakt door lager grondwaterpeil

Het probleem van verzakkende huizen komt vooral voor in veenweidegebieden in de provincies Friesland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Geoloog Gilles Erkens legt uit: "Veen is een bodemsoort die bestaat uit oude plantenresten. Als het grondwater diep weg zit in de grond, gaan deze resten rotten en oxideren. Hierdoor komt er CO2 vrij, en zakt de bodem langzaam weg." Gemiddeld zakt de bodem zo'n één centimeter per jaar. In droge periodes, zoals afgelopen zomer, kan dit een stuk harder gaan.

Ike Naafs: "De afgelopen zomer was heel droog, maar bij ons stond het water in de sloot juist hoog, en hadden we dus nergens last van. Maar daarna stond het weer water laag en toen merkten we dat er meer scheuren vormden."

De problemen worden steeds nijpender, merkt ook Dick de Jong van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek. "Wij hebben een funderingsloket waar mensen kunnen bellen, en daar hebben we honderden meldingen gehad sinds afgelopen zomer."

Toch wordt in het nieuwe coalitie-akkoord in Wetterskip Fryslân van CDA, VVD, boeren en lokale partijen nog geen nieuw beleid aangekondigd rond de veenweidegebieden. Dit terwijl het waterschap de waterwegen op het platteland beheert en daarmee direct invloed op het grondwaterpeil in dit gebied heeft.