RDW komt met maatregel tegen fraude met parkeerkaarten voor gehandicapten

Fraude in Amsterdam

In Amsterdam leidde de fraude en het oneigenlijk gebruik van de gehandicaptenparkeerkaart in 2017 tot een brandbrief van Burgemeester Van der Laan aan de gemeenteraad. Uit die brief blijkt dat één op de vijf parkeervergunningen in Amsterdam, een vergunning is voor gehandicapten.

Daan Wijnants, woordvoerder verkeer van de VVD-fractie in de hoofdstedelijke raad, zegt hierover: "Dat kan bijna niet waar zijn en dat riekt naar fraude." Ook Deborah Lauria van Cliëntenbelang Amsterdam (de belangenorganisatie voor gehandicapten), heeft haar twijfels: "Wanneer je de aantallen ziet waar Van der Laan het in zijn brief van september 2017 over heeft, dan kan ik me voorstellen dat mensen denken: kan dit wel kloppen?"

Eenmaal in het bezit van een kaart mag je in de hoofdstad overal gratis parkeren. VVD-raadslid Wijnants: "Er gaan verhalen dat taxichauffeurs met een GPK rondrijden, maar ook leaseauto's of auto's op naam van een stichting. Wat de praktijk lijkt te worden is dat de kwetsbare groep mensen in de Amsterdamse samenleving die de GPK echt nodig hebben, het draagvlak van de andere burgers aan het verliezen zijn."