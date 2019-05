Achter de schermen bij de Rabobank: 'Worstelen met strenge regels'

De afgelopen twee jaar liep econoom Marcel Canoy zonder restricties en zonder voorwaarden rond bij de Rabobank. Hij wilde weten hoe de bank er voor staat na meerdere schandalen en een ongekende kredietcrisis. Resultaat is het boek De bank van goede bedoelingen, dat morgen verschijnt.

Of Canoy het jammer vindt dat hij niet bij ING rondliep de afgelopen twee jaar? Die bank kampte met en groot witwasschandaal en gedoe over het salaris van topman Ralph Hamers. "Nee, zegt de econoom. "Ik was niet op zoek naar een schandaal. Ik zocht een bank die zich wilde openstellen. En ook bij de Rabobank is genoeg gebeurd."

Belangrijke les

Hij doelt op de Libor-fraude. In 2013 kreeg de Rabobank 774 miljoen euro boete omdat medewerkers hadden meegedaan aan de manipulatie van rentetarieven. Topman Piet Moerland stapte op. "Daar is een belangrijke les uit getrokken. De bank moet zich niet bezighouden met wezensvreemde activiteiten. Ze zijn goed in food en agri in het buitenland en in Nederland is het een algemene bank. Dit soort avonturen, je gedragen als een investeringsbank, dat was niet verstandig", zegt Canoy.

Na het Libor-schandaal kwam Wiebe Draijer bij de bank aan het roer. "Er is een enorme cultuuromslag geweest. Er zijn strenge interne en externe regels waar we ons aan moeten houden, maar veel van die regels zouden we zelf ook instellen. Er worden natuurlijk fouten gemaakt, maar we weten dat nu veel sneller en kunnen ook sneller ingrijpen", aldus Draijer.