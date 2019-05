Cocaïne: de champagne van de Amsterdamse Zuidas

Volgens gebruikers op de Zuidas rust er geen taboe op het gebruik van cocaïne. "Mensen schamen zich er helemaal niet voor om het te doen", zegt Anna. "In het weekend niet, op een festival, op de vrijdagmiddagborrel, niemand schaamt zich er eigenlijk voor. Het is heel normaal. Er zijn zelfs mensen die zich moeten verantwoorden als ze het helemaal nooit doen."

Wat volgens Anna wel een taboe is, is structureel drugsgebruik overdag. "Daar kijken mensen op neer. Die zijn echt verslaafd. Maar mensen die het recreatief doen op vrijdag, dat is heel normaal."

Geestelijke verslaving

Dat het gebruik van cocaïne ook een keerzijde heeft, weet Wilfred Kols. Hij ondervond aan den lijve hoe sterk je kan veranderen door excessief cokegebruik. Tegenwoordig praat hij openlijk over zijn jarenlange verslaving die begon op zijn zeventiende.

"Ik werd uitgedaagd, ik heb het in het leger ontdekt. Toen ik daarna als portier ben gaan werken, ben ik het daar gaan gebruiken. Uiteindelijk is het uitgelopen tot vijf gram per dag en kon ik er helemaal niet meer vanaf komen", zegt Kols. Hij legt uit dat cocaïne al binnen tien seconden een effect geeft. "Je wil daardoor al snel meer gebruiken en het is met name die geestelijke verslaving waar je moeilijk vanaf komt."

Criminele wereld

Door zijn verslaving verloor Kols zijn baan als portier in het Rotterdamse nachtleven. En om iedere dag voldoende cocaïne te kunnen scoren, belandde hij in de criminaliteit.

Op de Amsterdamse Zuidas is het middel er vooral voor om na een week keihard werken, nog een avondje flink te kunnen doorhalen. Dat er een keiharde criminele wereld van geweld en liquidaties achter zit, dat telt niet, bevestigt Anna.

"Gek genoeg wordt daar absoluut niet over gesproken. We weten dat het slecht is. Niemand zou het ooit in zijn hoofd halen om te verdedigen dat het goed is, dus er wordt gewoon niet over gepraat. Het is zelfs zo ver genormaliseerd dat het geaccepteerd is dat er een criminele wereld achter zit."