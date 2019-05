Verkeerswethouder Dijksma: 'Vuile lucht is een sluipmoordenaar'

Benzine- en dieselauto's zijn vanaf 2030 niet meer welkom in Amsterdam. De stad wil het verkeer emissievrij maken door milieuzones uit te breiden en uitstootvrije gebieden in te voeren. Amsterdamse autobezitters worden bij de overgang geholpen met subsidies en ontheffingen. De gemeente gaat het laadpalennetwerk in de stad uitbreiden. Wie een elektrische auto koopt, kan een laadpaal aanvragen.

Verkeerswethouder van Amsterdam, Sharon Dijksma, zegt over het plan: "Wat we willen is de lucht in Amsterdam echt schoner maken. We voldoen niet eens aan de luchtkwaliteitsnormen die in Europa zijn vastgelegd op negen plekken. Vuile lucht is een sluipmoordenaar en een heleboel mensen weten dat niet eens."

Waarom het plan zo snel moet ingaan ligt volgens Dijksma aan de noodzaak van de kwestie rondom de slechte luchtkwaliteit. "We hebben stappen te zetten. Zonder deadline blijf je schuiven. We kunnen het doen maar er moet enorm veel werk worden verzet om het mogelijk te maken", aldus Dijksma.

Bertho Eckhardt van de bond van autoverkopers en garages vindt het tempo waarop de plannen moeten worden doorgevoerd niet reëel. Er zullen heel veel elektrische auto's nodig zijn en "dat gaat op zo'n korte termijn niet lukken", aldus Eckhardt. Ook moet er volgens hem veel meer gebeuren voordat het plan van de grond gaan komen: "Je moet ook investeren in infrastructuur en bijvoorbeeld in fietsen aan de rand van de stad."

Volgens Dijksma zullen we pas over een paar jaar zeker weten of het plan echt door kan gaan. "Maar we zullen alle randvoorwaarden in gang zetten. Met de infrastructuur, het elektrisch maken van bussen in het openbaar vervoer en ook de betaalbaarheid van elektrische auto's", zegt Dijksma: "Met deze stip op de horizon kunnen we dit proces versnellen."