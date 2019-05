Autistische kinderen mogelijk socialer door neusspray met hormoon

Persoonlijkheid

Lieke Lamb is moeder van een dochter met autisme. Zij is sceptisch over het onderzoek. "Ik heb honderdduizend vragen hierbij", zegt Lamb. "Het is een middel dat het gedrag van kinderen beïnvloedt. Als het gaat om heel storende dingen als angsten, kan ik me daar iets bij voorstellen. Maar als het gaat om iemands persoonlijkheid, wat doe je dan? Kun je ook iemands karakter veranderen? En wordt iemand die anders is, nog wel geaccepteerd?"

Lieke merkte al dat haar dochter "anders was dan andere kinderen" toen ze nog geen vier was. "We zagen een herhaling van patronen. Ze maakte weinig contact met andere kinderen, staarde ze heel lang aan en kreeg daardoor ook ruzie. Alles wat sociaal is, is moeilijk voor haar." Toch ziet Lieke ook een positieve kant: "Kinderen met autisme hebben een aparte manier van kijken, dat kan heel humoristisch zijn. Ze leggen soms te logische verbanden, of nemen dingen te letterlijk."