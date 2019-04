Amnesty: coalitie doodde 1600 burgers in kalifaat-hoofdstad Raqqa

"De coalitie beweert dat de bombardementen om IS uit Raqqa te verdrijven heel precies werden uitgevoerd en daardoor heel weinig burgerslachtoffers hebben gemaakt, maar dat is niet waar", zegt Rovera. "Veel luchtaanvallen en tienduizenden artillerieaanvallen waren willekeurig. De bombardementen doodden en verwondden duizenden burgers."

Rovera noemt een voorbeeld van een aanval op een schoolgebouw. "Meerdere families hielden zich daar schuil nadat ze van plek naar plek waren gegaan om hun kinderen te beschermen. 32 mensen, onder wie 20 kinderen, kwamen om bij één aanval. En dit is geen uitzondering. Alle aanvallen waren zó onnauwkeurig."

"De coalitie had veel meer kunnen én moeten doen om burgerslachtoffers te voorkomen. De VS, die veruit het grootste deel van de aanvallen uitvoerde, had veel preciezere en modernere wapens kunnen gebruiken en had woonwijken meer kunnen vermijden. De coalitie moet uitleggen waarom ze niet meer hebben gedaan om burgers te beschermen."

Coalitie: 159 burgerdoden

De landen in de coalitie nemen de verantwoordelijkheid voor 159 burgerdoden in Raqqa. Dat kan nooit kloppen, want de coalitie onderzoekt lang alle consequenties van haar bombardementen niet, zegt Rovera. "Ze hebben nooit getuigen of overlevenden geïnterviewd."

"De coalitie faalt volledig in het zelf onderzoeken van de impact van haar eigen bombardementen. Met dit onderzoek hebben we eigenlijk gedaan wat de coalitie zelf had moeten doen."