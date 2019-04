Leven in continue onzekerheid: hoelang zou het medicijn nog werken?

Verlenging

Helma hoort in 2007 dat ze ongeneeslijke huidkanker heeft, zij was toen 29. Er is geen behandeling voor haar beschikbaar en de verwachting is dat ze nog maar een paar maanden te leven heeft. Helma kiest voor een experimentele behandeling, waaraan wereldwijd honderd mensen meedoen. Helma Verbakel: "De verwachting was dat dat verlenging zou geven van enkele maanden, met geluk. Dat is inmiddels al 12 jaar."

Helma is niet de enige, er is een nieuwe groep kankerpatiënten die veel langer leeft dan gedacht. Hoogleraar en psycholoog aan het Radboudumc, Judith Prins, doet onderzoek naar deze nieuwe groep patiënten: "Je ziet vooral dat mensen heen en weer geslingerd worden tussen hoop en onzekerheid. Ze krijgen toenemende gevoelens van angst, er ontstaan spanningen in relaties, en soms zelfs financiële problemen.