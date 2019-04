Noordzee wordt grote bouwplaats voor windmolens

Race to the bottom

Nederland heeft inmiddels drie van de grote windmolenparken aanbesteed. Ørsted bouwt komend jaar Borssele 1 en 2, twintig kilometer uit de kust van Westkapelle in Zeeland. Een jaar later starten Shell, Eneco en Van Oord de bouw van Borssele 3 en 4. Het Zweedse Vattenfall, moederbedrijf van Nuon, bouwt Hollandse Kust Zuid. Dit park komt voor de kust van Noordwijk en is het eerste windmolenpark dat gebouwd wordt zónder subsidie van de overheid.

Nieuwe offshore windmolenparken op zee kunnen zonder subsidie worden gebouwd. Dit zorgt voor vreugde in politiek Den Haag, maar leidt ook tot zorgen in de windindustrie. Er is angst voor een race to the bottom. Bedrijven kunnen dan projecten niet afmaken, omdat de exploitatie niet rendabel blijkt. Er wordt tot nu toe tevergeefs gepleit voor het Britse model waarbij de overheid meebetaalt als de verwachte elektriciteitsprijs tegenvalt.

Onrust voor visserij en natuur

Windmolens op het land veroorzaken al jarenlang controverse op de plaatsen waar ze gebouwd moeten worden. Over windmolenparken op zee lijkt niemand zich druk te maken. Zeker niet nu de overheid die bijna gratis kan laten bouwen. Maar de drukte op de Noordzee zorgt wel voor onrust in de visserij en zorgen bij natuurorganisaties.

Radarsystemen moeten ervoor zorgen dat windmolens tijdens de vogeltrek even stil komen te staan. Kunstmatige riffen bij Borssele 1 en 2 moeten nieuwe paargrond vormen voor kabeljauw en er wordt geëxperimenteerd met oesterbanken bij windmolenparken.

Ook wordt er gekeken naar het verplaatsen van oefenterreinen van defensie en shipping lanes, de druk bevaren koopvaardijroutes op de Noordzee. Overigens mogen de Britse vissers tussen de windmolens door varen zodra de bouw is afgerond, iets waar in Nederland nog naar gekeken wordt.