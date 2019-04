Hoe zit het met de kopstukken van de aanslag op De Telegraaf?

Arrestatieteams hebben vanmorgen 12 verdachten aangehouden. Zes van hen worden rechtstreeks verdacht van betrokkenheid bij de aanslag met een bestelbusje op het gebouw van De Telegraaf vorig jaar in Amsterdam. De andere zes zouden horen bij een groep die spullen levert aan de onderwereld.

De verdachten zijn tussen de 20 en 27 jaar oud. Ze zitten in beperking, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Het wordt 'ondermijning' genoemd: de onderwereld die zijn pijlen richt op de bovenwereld. Op bestuurders, bedrijven, maar ook op media. En de aanslag op De Telegraaf, van vorig jaar, was dus zo'n geval van ondermijning. Een busje gevuld met jerrycans benzine werd om vier uur 's nachts het gebouw binnengereden en aangestoken.

Misdaadjournalist van De Telegraaf, Mick van Wely, schreef over de naar eigen zeggen "meest gezochte gangster" Riduoan T. Een week na die publicatie vorig jaar volgde de aanslag op De Telegraaf. Hij vermoedt een link. Van Wely: "We hadden een onthullend verhaal geschreven over Riduoan T. Twee dagen later kwam de aanslag."