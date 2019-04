Dopinginstanties gaan akkoord met mildere straffen voor topkickboksers

Ver buiten de voor hem vertrouwde ring is kickbokser Hesdy Gerges beland in een gevecht dat zijn verdere carrière zal bepalen. In maart 2018 testte de Amsterdammer positief op het verboden middel Clomifeen na zijn wedstrijd tegen Badr Hari. Ruim een jaar later vindt hij zich terug in een belangenspel dat hij nauwelijks meer kan overzien.

In korte tijd krijgt Gerges te horen dat er gezocht wordt naar mildere dopingstraffen, wordt hem gevraagd een nieuw dopingreglement te tekenen en komt ineens een opvallend schikkingsvoorstel uit de hoge hoed. Gerges wordt gevraagd schuld te bekennen in ruil voor een lichte straf: een waarschuwing.

"Ik weet niet hoe ze aan het stofje in mijn urine zijn gekomen, maar ik ga geen schuld bekennen voor iets wat ik niet gedaan heb", zegt Gerges vanuit zijn woonkamer in Amsterdam-Noord. "Ik wil gewoon behandeld worden als een man en niet als een jochie."

Dubbel verhaal voor Glory

Om het verhaal van Gerges te begrijpen gaan we drie maanden terug in de tijd. Nieuwsuur onthulde toen dat vier kickboksers van vechtsportpromotor Glory positief zijn getest op het gebruik van doping. Bij urinecontroles na wedstrijden liepen Badr Hari, Hesdy Gerges, Ariel Machado en Mladen Brestovac tegen de lamp.

Voor de commerciële organisatie Glory was het verhaal dubbel. Als een van de weinige vechtsportorganisaties sloot zij vrijwillig contracten met de Dopingautoriteit en het Instituut Sportrechtspraak (ISR) om het kickboksen schoon te houden. Tegelijk zijn jarenlange dopingschorsingen een schrikbeeld. Met name de gevechten van trekpleister Badr Hari (34) leveren stapels geld en volle stadions op.

Om de schade te beperken werden daarom de contracten met de Dopingautoriteit en het ISR stopgezet. Herman Ram, voorzitter van de Dopingautoriteit, zei destijds daarover: "Je merkt op een gegeven moment dat er iets verandert in de relatie. Toen ging het heel snel."

Achter de schermen

Na de uitzending blijft het stil. Naar buiten wordt even niets meer gecommuniceerd. Maar achter de schermen blijken Glory, de Dopingautoriteit en het ISR de gesprekken met elkaar weer op te pakken. De geschillen over de dopingzaken worden bijgelegd. Er worden plannen gesmeed om nader tot elkaar te komen.