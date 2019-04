Een op de vier jongeren heeft een chronische aandoening

Volgens onderzoeker Van Hal schort het aan een realistische kijk op het leven van jongeren met een chronische aandoening. "Je merkt dat er veel vooroordelen zijn, dat jongeren zich onderschat voelen. Er wordt al snel gedacht dat een bepaalde opleiding of stage te zwaar zal zijn." Dit zijn bekende geluiden voor Manon: "Ik hoorde steeds: 'Misschien moet je een niveau omlaag, misschien is het te veel voor je.' En nu heb ik twee bachelors afgerond en bijna een master. Dus, wat nou, niveau omlaag?"

Tegelijkertijd is er ook weinig begrip voor wat jongeren dan nodig hebben om mee te kunnen doen, zegt Van Hal. "Ik denk dat daarin een paradox zit." In het onderzoek is de jongeren ook gevraagd of zij vertellen op school of werk dat ze een aandoening hebben. "We merken dat hoe ouder jongeren worden, hoe minder vaak hun aandoening op school of werk bekend is. Dat is natuurlijk een ingewikkelde, want als het niet bekend is, hoe kan er dan rekening met je worden gehouden?"

Volgens Manon geldt dit zeker voor jongeren met een aandoening die niet direct zichtbaar is. "Soms is dat heel fijn, want dan kunnen ze je er ook niet op afrekenen, en soms is dat heel lastig. Mensen vragen zich af hoe het kan dat je er prima uitziet, terwijl je de vorige dag zo ziek was dat je er niet kon zijn."

Minder zin in de toekomst

Lauren Sluiter, 17 jaar, is geboren met cerebrale parese. Door deze motorische aandoening heeft ze moeite met lopen, fietsen en met haar balans houden. Ze vindt het belangrijk dat jongeren met een aandoening zich vrij voelen om hetzelfde te doen als jongeren zonder aandoening, volgens haar is dat nu nog lang niet altijd het geval.