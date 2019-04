Nieuwe database moet recycling van kinderporno tegengaan 

Het Expertisebureau Online Kindermisbruik zet een nieuw wapen in, in de strijd tegen kinderporno. Bij de verspreiding van kinderporno gaat het vaak om het opnieuw delen van oude beelden, die steeds weer opduiken en worden gerecycled. Om dat tegen te gaan heeft het expertisebureau een database met 1,4 miljoen plaatjes van strafbaar materiaal samengesteld.

Met die database kunnen zogeheten image hosting websites (die veel plaatjes en video's laten zien) controleren of uploads bekend kinderpornomateriaal bevatten. Dat kan overigens alleen als ook de internetprovider kiest aangesloten te zijn op de database.

Voor image hosting websites is het nu nog moeilijk om al het beeld dat geüpload wordt te screenen op kinderporno. Dankzij de nieuwe database kan oud materiaal dat eerder als kinderporno geclassificeerd is en verwijderd is van internet, niet opnieuw op deze sites geplaatst worden. De database voorkomt niet dat nieuwe kinderporno kan worden geplaatst.

"Uiteindelijk willen we dat kinderporno minder makkelijk te vinden is. En dat we minder meldingen binnenkrijgen van kinderporno", zegt directeur Expertise Bureau Online Kindermisbruik, Arda Gerkens. Uit cijfers van het Meldpunt Kinderporno blijkt dat dat het aantal gemelde strafbare afbeeldingen, video's en websites ten opzichte van 2017 is verdubbeld.