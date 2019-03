Is de kunstbaarmoeder de redding voor extreem vroeggeboren baby's?

Een verwarmde plastic zak met vruchtwater moet de oplossing worden voor een groot probleem: het zeer hoge sterfpercentage onder baby's die veel te vroeg worden geboren.

In die kunstmatige baarmoeder kunnen vroeggeboren baby's doorgroeien tot ze volgroeid zijn. Het is over een paar jaar al mogelijk, denken onderzoekers.

Levenslang longproblemen

In Nederland worden elk jaar 12.000 kinderen te vroeg geboren. Baby's die in week 24 ter wereld komen, hebben een overlevingskans van slechts 50 procent. De kinderen die het halen, hebben vaak hersenschade en levenslang longproblemen. "Nu worden die baby's opgevangen in een couveuse, en daar krijgen ze zuurstof toegediend via de lucht", zegt Guid Oei, gynaecoloog bij het Máxima Medisch Centrum. "De longetjes moeten dan de zuurstof uit de lucht halen. Daar zijn de longetjes nog helemaal niet toe in staat. Nog erger: de lucht maakt eigenlijk de longetjes kapot."

De kunstbaarmoeder moet daarvoor de oplossing zijn. "De kunstmatige baarmoeder bootst de natuurlijke omgeving met vruchtwater na", legt Oei uit. "De kinderen blijven omgeven door water, ze krijgen voedsel en zuurstof via de navelstreng." En waar het vruchtwater vandaan komt? "Dat kunnen we namaken."