Ook andere artsen dreigen uit anti-rookkoepel te stappen

De longartsen waren verrast over het besluit van de alliantie. "Het is van één kant gegaan, dat is altijd jammer. Laten we vooropstellen dat we allebei hetzelfde doel nastreven, alleen het tempo waarin we werken is anders."

In december kregen Dekker en De Kanter de mededeling dat KWF de subsidie voor hun initiatieven stopzette. "Tot dan toe hadden ze onze rechtszaak tegen de sjoemelsigaret gefinancierd. Dus het was voor ons onverwacht. Gelukkig kregen we daarna wel een donatie en gift van het NTvG zodat we even verder konden", zegt De Kanter.

"Wij hebben daar verder geen ruchtbaarheid aan gegeven, want we willen niet dat onze gezamenlijk doel wordt belast met een interne kwestie."