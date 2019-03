Deze vrouwen willen geen kinderen op de wereld zetten, vanwege klimaatverandering

Voortplantingsangst is niet uniek, weet klimaatwetenschapper Bart Verheggen. "Het is in het verleden vaker voorgekomen dat mensen geen kinderen wilden krijgen, uit angst voor de toekomst. Ten tijde van de Koude Oorlog zag je bijvoorbeeld angst voor een naderende kernoorlog."

Oorlogsdreiging is een heel ander probleem dan klimaatverandering, en wordt veel directer gevoeld, zegt Verheggen. "Klimaatverandering is potentieel een groot probleem, maar gaat in slow motion. Dat is het tegenovergestelde van een plotselinge kernoorlog, natuurlijk."

Maar de angst van de 'Birth Strikers' is niet onterecht, vindt Verheggen. "Klimaatverandering zal flinke effecten hebben die niet allemaal omkeerbaar zijn. Het stelt ook niet heel erg hoopvol dat we de eigen klimaatdoelstellingen niet gaan halen, want om klimaatverandering te beteugelen, moeten die emissies van broeikasgassen toch heel fors naar beneden."

Minder geboortes, minder uitstoot

In Nederland stoten we per hoofd van de bevolking twaalf ton CO2 uit. Daarmee scoren we in Europa al zeer slecht. Vergeleken met een Afrikaans land als Somalië is het verschil schrikbarend. Eén Nederlander stoot net zoveel uit als 198 Somaliërs.