Dit zijn de genomineerden voor de Libris Literatuur Prijs 2019

Grand Hotel Europa (Ilja Leonard Pfeijffer)

"Grand Hotel Europa is een indrukwekkende roman die de lezer meesleept, prikkelt, irriteert, amuseert en ten slotte overdonderd achterlaat", oordeelt de jury. "De roman in een rijke, weelderige stijl bespeelt vele registers en is altijd overvloedig, de vele verhaallijnen worden schijnbaar moeiteloos afgewikkeld. Centraal staat het verhaal van de liefde tussen Ilja en Clio die in Genua opbloeit en in Venetië ten onder gaat, een liefdesgeschiedenis waardoorheen een Dan Brown-achtige zoektocht naar het laatste schilderij van Caravaggio is gevlochten. Dan is er het verblijf in het Grand Hotel Europa, een hotel dat met zijn onnavolgbare indeling en kleurrijke bewoners de herinnering oproept aan beroemde hotels uit de wereldliteratuur."