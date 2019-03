Brieven uit 17de eeuw laten zien: brexit is van alle tijden

"Johan de Witt zou, denk ik, net zoals veel andere verstandige staatslieden brexit een schadelijk idee vinden", zegt historicus Jonathan Israel. Hij is schrijver van het standaardwerk over de Gouden Eeuw: 'The Dutch Republic'. Hij was vanmiddag op de Britse ambassade in Den Haag, waar een bloemlezing uit de brieven van raadspensionaris De Witt werd gepresenteerd.

In de 17de eeuw correspondeerde De Witt gretig met de Engelse machthebbers. Die periode had veel overeenkomsten met de brexit, zegt Jean-Marc van Tol. De schrijver en cartoonist werkte samen met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis om de hele briefwisseling van Johan de Witt digitaal te ontsluiten.

"Brexit was toen al aanwezig", zegt Van Tol. "Als je die brieven leest, gaat het voortdurend over hoe Engeland en Nederland zich met elkaar verhouden. Er zijn mensen die Johan de hele tijd waarschuwen: 'let op voor die Engelsen, ze zijn echt niet te vertrouwen'. Johann dacht 'ja maar, ook al zijn ze niet te vertrouwen, we moeten er toch zaken mee doen'. Hij was praktisch."

De Britse ambassadeur Peter Wilson leest iets anders in de brieven. "De boodschap is dat het belangrijk is om het perspectief van de ander te begrijpen, geduld te hebben en de dingen tijd te gunnen."