Alles wat je moet weten voor het Nieuwsuur-klimaatdebat

Op de dag van de harde cijfers kruisen de felste voor- en tegenstanders van klimaatbeleid de degens in Nieuwsuur. Fractievoorzitters Rob Jetten (D66), Jesse Klaver (GroenLinks) en Thierry Baudet (Forum voor Democratie) gaan in debat. Maar wat is nou feit en wat is fictie? En is Nederland een voorloper wat betreft klimaatbeleid of niet? We zetten een aantal feiten op een rijtje.

Is Nederland het braafste jongetje van de klas?

Nee, gemiddeld stoten Nederlanders meer CO2 uit dan de gemiddelde Europeaan. Amerikanen en Russen stoten nog meer uit. Verrassend is dat Frankrijk niet veel uitstoot, dat komt mede door het grote aandeel kernenergie in de elektriciteitsproductie.