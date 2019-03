Het bedreigde landschap: de weerstand tegen zonneparken groeit

"Het is megalomaan groot", zegt Rob Vinke uit Borger. "Het voelt heel erg unheimisch. Er komen hekken omheen. Ik ben ooit naar Drenthe gekomen, want daar waren geen hekken om. En ik zeg maar altijd: boven Zwolle begint de vrijheid. En nu zit ik straks weer in een paradijs met hekken en toestanden, in een soort kazerne-bouw. Dat is tochj niet wat het mooie Drenthe voor ons moet betekenen."

"Het is een beetje dubbel", zegt Tjisse Stelpstra, gedeputeerde van de provincie Drenthe namens de ChristenUnie. "Aan de ene kant willen we wel onze telefoon opladen, maar als er dan misschien een groot zonnepark in de buurt komt zeggen we: nou wordt het vervelend. Dus we moeten echt keuzes maken."