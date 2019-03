Het bedreigde landschap: de verdozing van Nederland

Het Nederlandse landschap verandert razendsnel. Overal verrijzen woonwijken, wegen, kassen, billboards en vooral heel veel distributiecentra. Je kent ze wel: die grijze blokkendozen langs de snelweg, de pakhuizen van de interneteconomie. Het zijn er inmiddels zoveel dat critici al spreken van 'de verdozing van Nederland'.

Er lijkt geen sprake van regie. De gemeentes trekken elk hun eigen plan, de gevolgen zijn te zien in het landschap. Zo ook op de Rozenburgse landtong, het laatste stukje natuur tussen de industrie van de Rotterdamse haven. Binnenkort is het ook hier met de rust gedaan: er komt een distributiecentrum met een oppervlakte van ongeveer 20 voetbalvelden.

De inwoners van Rozenburg die we tegenkomen zijn tegen. "Zo'n prachtig natuurgebied, hier tussen de petrochemie. Dat is nergens te vinden in de wereld", zeggen ze. "De dieren die hier allemaal nog huizen, het is gewoon prachtig."