Deze hamburgers zijn hybride: 'Ook als slager moet je met je tijd mee'

Isabel Boerdam van het blog De Hippe Vegetariƫr vindt hybride vlees een positieve ontwikkeling. "Het is een van de oplossingen om minder vlees te eten, al dat soort initiatieven omarm ik." Boerdam is de bedenker van de Nationale Week Zonder Vlees, waarvan komende week de tweede editie plaatsvindt.

Ze verwacht nog meer deelnemers dan de eerste keer. "En dat is mooi, want vorig jaar gaf 47 procent aan structureel minder vlees te eten dankzij de campagne." Ze denkt dat het aanslaat omdat het gaat om een burgerinitiatief. "Het is niet van bovenaf opgelegd. En daarnaast doen restaurants, supermarkten en scholen mee."

Volgens Boerdam zit vlees vastgeroest in ons eetpatroon, maar is het heel makkelijk om het weg te laten. Die boodschap roept ook een hoop weerstand op. "We krijgen veel reacties op sociale media en ook de vleesindustrie is niet blij. Maar we willen vlees niet volledig van het bord schrappen, we willen een betere balans."