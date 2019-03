Omwonenden lelievelden vinden gifstoffen in bodem

In Drenthe zijn op tien plekken waar lelies worden geteeld, maar liefst 57 verschillende soorten bestrijdingsmiddelen in groenten en in de bodem gevonden. Sommigen van die stoffen zijn zeer giftig. Bovendien kan vermenging van die pesticiden nog meer risico opleveren.

Omdat in Nederland niet wordt bijgehouden wat er aan bestrijdingsmiddelen in de bodem achterblijft, lieten bezorgde omwonenden zelf een onderzoek doen. Zij zijn geschrokken van de resultaten.

Over de risico's die omwonenden lopen door de verspreiding van pesticiden is nauwelijks iets bekend. En dat terwijl Nederland tot de Europese top behoort als het gaat om bestrijdingsmiddelen.

We gingen langs in het Drentse Westerveld en spraken daar onder anderen met twee leden van de werkgroep Meten = Weten, een bollenteler en een wethouder over de kwestie: