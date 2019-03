'Enquête naar gaswinning zal duidelijk maken of we zijn opgelicht'

De centrale vraag in de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen moet zijn: zijn we nu opgelicht of niet? Dat zegt Jan Kamminga, voorzitter van de maatschappelijke stuurgroep waarin twintig maatschappelijke organisaties uit Groningen zijn vertegenwoordigd.

Kamminga: "Er is zo veel gebeurd, er is zo veel onduidelijk dat het goed is dat er een enquête komt. De verhoudingen tussen het Rijk, de provincie en de NAM zijn nooit duidelijk geworden. Dat heeft voor veel maatschappelijke onrust gezorgd."

Schimmig

Ook Annemarie Heite, boegbeeld van de Groningse gedupeerden, is blij met het besluit van de Tweede Kamer. Zij richt haar pijlen vooral op oud-minister Henk Kamp. "Hoe is het mogelijk dat hij nog in 2013 de gaskraan wagenwijd heeft opengezet. Daar moet een antwoord op komen."

Zo vindt ze de afhandeling van de aardbevingsschade erg schimmig en onduidelijk. "Dat mag nooit meer gebeuren. Alleen in een parlementaire enquête kan duidelijk worden hoe gruwelijk het mis is gegaan en dat het gruwelijk mis is gegaan."