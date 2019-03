Van de hoofdredactie: staatsgeheim, makkelijk middel om informatie achter te houden?

Minister Stef Blok houdt steeds vol dat hij niet in wil gaan op de vraag welke groepen 'al dan niet' gesteund zijn. Want het is staatsgeheim. Gister, in de rechtszaal, kwam die vraag opnieuw aan de orde. En toen bleek dat diezelfde minister Blok tegen Justitie heeft gezegd dat een van de strijdgroepen, waar twee verdachten aan verbonden zouden zijn, niet gesteund is.

Opmerkelijk. Waarom kan deze informatie wel in een openbare rechtszitting worden verstrekt en, vanwege het staatsgeheime karakter, niet in het openbare debat in de Kamer of aan de pers?

Blootleggen

Vanuit journalistiek perspectief zorgelijk. Het label 'staatsgeheim' schept zware verplichtingen voor de overheid. Het is een eenzijdige, niet te controleren stap. Niet een middel dat je inzet omdat het je als overheid goed uitkomt om informatie te onthouden aan journalisten.

Gelukkig hebben wij een paar keer kunnen blootleggen hoe het wèl zat. Maar er blijven vragen over. En wij blijven onderzoeken. Waarbij we ervan uitgaan dat we werken met een integere overheid. Dat we daar twijfels over moeten uiten, is best bedenkelijk.