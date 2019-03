Provincie profiteert steeds meer van 'onzichtbare' motorrijtuigbelasting

"De beperkte stijging van de provinciale belastingen is bedrieglijk", zegt Corine Hoeben, onderzoeker bij COELO. "Doordat er steeds meer auto's komen en deze ook nog eens zwaarder worden, stijgt de opbrengst namelijk vanzelf. Provincies krijgen dus stilletjes steeds meer geld om te besteden."

"Zelfs een provincie als Friesland, die eenmalig het tarief heeft verlaagd, ziet de opbrengst in de jaren na de verlaging ieder jaar vanzelf weer stijgen. Als provincies netjes rekening zouden houden met de stijging van het aantal auto's en gewicht dan was het tarief in veel meer provincies lager."

Friesland en Flevoland

De gedeputeerde van de provincie Friesland beaamt dat de wegenbelasting hoog was. "In 2015 was de wegenbelasting in Friesland nog 94,1 procent. We waren daarmee na Zuid-Holland de duurste provincie. Toen hebben we besloten om de wegenbelasting flink te verlagen."

"Voor de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019 heeft Friesland de opcenten verlaagd door rekening te houden met 20 miljoen minder inkomsten in die jaren en geld uit de begroting hiervoor beschikbaar te stellen. Daardoor zijn we in 2019 na Noord-Holland de provincie met de laagste wegenbelasting."

Deze verlagende maatregel loopt eind dit jaar af, waardoor de wegenbelasting vanaf 2020 weer stijgt in Friesland. Toch zal de wegenbelasting volgens de gedeputeerde niet weer stijgen naar het niveau van 2015. "Omdat besloten is om deze vanaf 2020 te verlagen met totaal 10 miljoen per jaar. Daarmee komen we ten opzichte van de andere provincies in de middenmoot terecht."

Doordat leasebedrijf Athlon haar activiteiten volledig van Eindhoven naar Almere heeft verplaatst, is het aantal in Flevoland geregistreerde leaseauto's fors toegenomen. De belasting wordt altijd opgelegd aan de eigenaar, in dit geval de leasemaatschappij en niet de gebruiker van de (lease)auto. Volgens de provincie komt er 15,2 miljoen euro binnen door Athlon. Na een verrekening met het provinciefonds houdt Flevoland zo'n 2 miljoen euro over door het leasebedrijf.