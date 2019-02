Vervolging Syriëgangers belemmerd door steunprogramma BuZa

Ook advocate Daniëlle Troost verwacht dat het hulpprogramma in toekomstige zaken vaker als verweer zal worden opgevoerd. "Dit zal zijn in zaken waarin onbekend is bij welke groepering de verdachte was aangesloten. Dan bestaat immers de mogelijkheid dat dit bij één van de 22 groeperingen was die Nederland heeft gesteund."

Troost staat op dit moment een Syriëganger bij waarin ze het hulpprogramma aanvoert in de verdediging.

De rechter zal het verweer van de advocaten serieus nemen, zegt hoogleraar sanctierecht en plaatsvervangend rechter Henny Sackers. "We hebben hier te maken met een nieuwe situatie. Het zou ertoe kunnen leiden dat het vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie moet worden heroverwogen."

Vrijuit

Het probleem zit hem volgens Sackers niet bij erkende terreurgroepen als IS, maar bij jihadistische groepen die niet op internationale terrorismelijsten staan, zoals Ahrar al-Sham. Daarvan kan niet zomaar worden bewezen dat die terroristisch zijn, en dus kunnen Syriëgangers die voor dat soort groepen zeggen te hebben gevochten mogelijk vrijuit gaan.

Al helemaal als die groepen ook nog eens het stempel 'gematigd' van het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben meegekregen, zoals gebeurde in 2015. Sackers: "Als er straks een eerste vrijspraak volgt, zal vervolgens geen enkele officier van justitie meer een zaak willen aanspannen."