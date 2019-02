Contract met zorgverzekeraar: 'Als huisarts is het tekenen bij het kruisje'

Elk jaar onderhandelen huisartsen met zorgverzekeraars over hoeveel geld ze krijgen, en wat ze daarmee mogen doen. Van het inhuren van praktijkondersteuners tot de tijd die er staat om een patiënt te zien. Het is allemaal vastgelegd in een contract.

De Landelijke Huisartsen Vereniging vroeg hun leden via een enquête wat ze vinden van het contract dat ze in 2019 moesten tekenen. En slechts een kwart denkt dat ze op deze manier goede zorg kunnen bieden. We spreken erover met huisarts Vincent Coenen.

Bekijk hieronder het gesprek: