Spanje onderzoekt misbruik Spaanse arbeiders in Nederland

We spreken Manuel twee dagen nadat hij is ontslagen op een informatiebijeenkomst voor Spaanse uitzendkrachten in Nederland. Werk- en dakloos zoekt hij steun bij zijn landgenoten. En die zijn er volop: zo'n honderd Spanjaarden komen in een zaaltje in Amsterdam-West bij elkaar met hun vragen en problemen over werken in Nederland.

Maria Bruquetas Callejo van de Raad van Spanjaarden in Nederland (CRE) is een van de organisatoren van de bijeenkomst. Zij ontvangt veel signalen uit de Spaanse gemeenschap over misstanden. "We zien voornamelijk problemen met flexwerk. Er zijn veel nul-urencontracten."

Ze ziet dat mensen van ver komen om hier te werken, maar niet genoeg werk krijgen toebedeeld om voldoende te verdienen. "Voor iemand uit Nederland is dat niet heel dramatisch. Maar als je vanuit Spanje hierheen bent gekomen en je maar tien uur per week werkt in plaats van veertig, is dat heel dramatisch."