Vaticaan-top over misbruik: Nederlands slachtoffer blikt terug

In Rome begint vandaag een speciale top over het seksueel misbruik van kinderen binnen de Katholieke kerk. Het probleem speelt wereldwijd. Ook in Nederland kwam het tot ver in de vorige eeuw veel voor. Zo concludeerde de commissie-Deetman in 2011 dat ongeveer 800 geestelijken tussen 10.000 en 20.000 kinderen hebben misbruikt in naoorlogs Nederland. De commissie heeft het over "een voorzichtige schatting".

Een van de slachtoffers is Michel Vossen. Hij werd als kind misbruikt op een Katholieke school in Maastricht. In 2011 vertelde hij zijn verhaal aan Nieuwsuur, voor een speciale uitzending rond de presentatie van het Deetman-rapport. Hij gaf expliciet toestemming onderstaande beelden opnieuw te vertonen.

Kijk hieronder naar het verhaal van Michel Vossen, zoals hij het in 2011 aan Nieuwsuur vertelde.