Bekennen in ruil voor strafvermindering, een goed idee?

Bij haar onderzoek bleken alle Nederlandse juristen positief te denken over vonnisafspraken zoals in andere landen. Maar de praktijk is lastiger. "Men wil elkaar wel opzoeken om te kijken hoe men die procedure kan stroomlijnen. Maar waar men tegenaan loopt is dat daar niks tegenover staat en dat het niet in de wet geregeld is. En omdat het niet in de wet geregeld is, kun je er ook niet van op aan dat een andere procesdeelnemer zich aan die afspraak zal houden."

Er klinkt ook kritiek op het voorstel van Peters. Zo vindt hoogleraar Rechtspsychologie Peter van Koppen dat ondermijning ook anders aangepakt kan worden. "Als criminelen een wethouder bedreigen dan kun je gewoon vervolgen in plaats van onderling afspraken maken. Het is namelijk een strafbaar feit."

Ook over de snellere procedure is Van Koppen niet geheel gerust. "Wat je doet is afspraken maken met de andere kant, zonder dat er echt een onafhankelijk persoon naar kijkt. En dat is natuurlijk heel zorgelijk. Je kunt ook een systeem maken waarbij de rechter dat kan. Maar als een rechter het echt serieus gaat toetsen dan heb je weer een gewone rechtszaak."